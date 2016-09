Trump indrømmer efter årelang kamp: Obama er født i USA

Den republikanske præsidentkandidat, Donald Trump, oplyser for første gang, at han tror på, at præsident Barack Obama er født i USA.



Det sker i en meddelelse fra et højtstående medlem af hans kampagnestab torsdag aften lokal tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.



Trump var en af profilerne i den konspiratoriske "birther"-bevægelse, der arbejdede for at få Obama til at offentliggøre sin fødselsattest.



Ifølge bevægelsen er Obama ikke født i USA.



Dermed ville Obamas præsidentskab være i strid med den amerikanske forfatning, der tydeligt siger, at man skal være født i USA for at blive præsident.



Bevægelsen startede allerede under Demokraternes primærvalg i 2008, hvor Barack Obama kæmpede med Hillary Clinton om at blive sit partis præsidentkandidat.



Barack Obama offentliggjorde sin fødselsattest i 2011.



Ifølge attesten er præsidenten født i den amerikanske delstat Hawaii. Alligevel har det været svært at få Donald Trump til at indrømme, at han tog fejl.



Tidligere torsdag nægtede Trump i et interview med The Washington Post at indrømme, at Obama er født i USA.



"Det spørgsmål vil jeg svare på, når tiden er inde. Det vil jeg ikke svare på nu," sagde Trump til avisen.



Det medførte hård kritik fra blandt mange andre Demokraternes præsidentkandidat, Hillary Clinton.



"Han vil stadig ikke sige, at præsident Obama er født på Hawaii. Hvornår stopper den her galskab," spurgte Clinton retorisk.



Kritikken har tilsyneladende fået Trump til at skifte mening.



"Efter at han med succes fik offentliggjort præsident Obamas fødselsattest, hvilket andre ikke formåede, tror hr. Trump nu på, at præsidenten er født i USA," skriver Trumps kampagnerådgiver Jason Miller i en pressemeddelelse.



Meldingen kommer, efter at Trump gentagne gange under præsidentvalgkampen har nægtet at kommentere, hvorvidt han tror på, at Obama er født i USA.



ritzau/