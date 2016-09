Regeringen stikker blår i øjnene på vandforbrugerne, når den i sit oplæg til et mere effektiv forsyningssystem siger, at en almindelig familie vil få 2800 kroner mere mellem hænderne hvert år, hvis strategien gennemføres.



Det mener Allan Weirup, direktør i brancheforeningen Danske Vandværker.



"Det er dejligt, at der kommer en samlet forsyningsstrategi. Men jeg synes, at de forventninger, ministeren stiller i udsigt til forbrugerne, er skudt over målet," siger han.



Energi- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt (V) mener, at der vil kunne effektiviseres for knap seks mia. kr. ved at privatisere forsyningen af el, vand og varme.



Og det har fået flere til at spørge, hvordan i alverden det dog skal give lavere priser til forbrugerne.



Allan Weirup mener, at der mangler noget i regnestykket, og at det i sidste ende vil komme til at gå ud over forbrugerne.



"I dag har vi faktisk på vandområdet nogle meget konkurrencedygtige priser, hvis man sammenligner med Tyskland og England, mens vi ligger på niveau med Sverige," siger han.



Ifølge Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er prisen for en kubikmeter vand i Danmark blandt de højeste i OECD-landene.



Men Allan Weirup understreger, at priserne for danske forbrugere ligger fornuftigt, hvis man kigger på, hvad husstandene betaler i gennemsnitsforbrug i kroner og øre.



Det er blandt andet sket ved hjælp af et stort effektiviseringsarbejde, lyder det.



"Vi vil blandt andet foreslå ministeren, at der gives mere frihed til de enkelte vandforsyninger, så de selv kan tilrettelægge deres drift."



"I dag er det meget kortsigtet. Der kommer næsten nye reguleringer hvert andet år, og nu begynder man så at diskutere en ny igen. Det er klart, hvis der er usikkerhed om, hvilke rammer man har næste år, så bliver det svært at foretage langsigtede investeringer."



Ministeren er allerede blevet kaldt i samråd om strategien. Oppositionen har stillet en stribe spørgsmål om, hvordan regeringen er nået frem til, at det skulle være muligt at effektivisere for knap seks mia.



