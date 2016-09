Danske Banks topchef: Det er farligt at sænke topskat

Det giver god økonomisk mening at lette topskatten. Men måske er det endnu bedre at lade være lige nu, fordi det vil splitte den danske befolkning og skabe uro, der skader Danmark.Sådan lyder den opsigsvækkende melding fra Danske Banks topchef Thomas Borgen til netmediet finans.dk. "Det er åbenlyst, at en lettelse af topskatten er fordelagtigt for økonomien, men hvis danskerne ikke kan se sig selv i skattesystemet og føler, at det er uretfærdigt, splitter du befolkningen. Og så får vi ekstreme holdninger, som ikke fører landet i den rigtige retning," siger Thomas Borgen til finans.dk - og sparker dermed til et rødglødende emne i dansk politik.Liberal Alliance har gjort det til sit ultimative krav for at støtte regeringens 2025-udspil, at topskatten lettes med 5 procentpoint hele vejen op. Det er en såkaldt "rød linje", og hvis ikke det bliver opfyldt, kan V-regeringen ikke fortsætte, lyder det fra Liberal Alliance.Derimod er Dansk Folkeparti på vej i en helt anden retning og taler åbent om et DF, V og S-samarbejde - eventuelt efter et nyvalg - som en reaktion på LA's krav.Thomas Borgen understreger i interviewet, at de danske politikere og erhvervslivet skal være bedre til at fortælle danskerne, hvorfor der er et behov for økonomiske reformer. For danskerne søger først og fremmest tryghed og status quo - og det er lig med tilbagegang, vurderer Danske Banks topchef.