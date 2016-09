Eks-lejemorder anklager filippinsk præsident for mord

Relateret indhold Artikler

Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte, har i sin tid som borgmester i storbyen Davao givet ordre til at dræbe politiske modstandere.



Desuden har han selv skudt og dræbt en agent fra landets efterretningstjeneste.



Det påstår en tidligere lejemorder ved navn Edgar Matobato under en høring i landets senat.



1000 drab



Sammen med en gruppe politimænd og tidligere kommunister blev han i årene 1988 til 2013 beordret til at udføre omkring 1000 drab af Duterte.



Ifølge Matobato blev en formodet kidnapper fodret levende til en krokodille.



Andre ofre blev angiveligt henrettet med halsjern, brændt, delt i kvarte og så begravet i et stenbrud, der tilhørte en politibetjent, som var medlem af dødspatruljen.



Og andre igen blev smidt i havet og ædt af fisk, lyder anklagerne.



Præsidenten skød med Uzi



Drabet, som præsidenten ifølge Edgar Matobato selv udførte, fandt angiveligt sted i 1993.



Under en skudveksling i Davao kom agenten på tværs af ilden og blev såret.



Duterte dukkede op med en maskinpistol.



"Det var borgmester Duterte, der slog ham ihjel ... Han brugte to Uzi-magasiner mod ham, fortalte Matobato.



Løgn og opspind



Landets justitsminister, Vitaliano Aguirre, kalder den tidligere lejemorders udsagn for løgne og opspind.



Matobato er indkaldt i forbindelse med en undersøgelse af lovstridige drab i forbindelse med Dutertes erklærede kamp mod narkokriminaliteten i landet.



Den 71-årige præsident vandt posten i maj, på løfter om at han ville udrydde al kriminalitet med barske metoder.



I de første 72 dage af Rodrigo Dutertes tid som præsident, er 3140 mennesker ifølge politiet blevet dræbt.



Flere organisationer, heriblandt FN, har beskyldt den filippinske præsident for at krænke menneskerettighederne og begå forbrydelser mod menneskeheden.



/ritzau/AFP