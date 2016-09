Hillary Clinton er tilbage på valgturné efter sygdom

Efter en omgang lungebetændelse er Demokraternes præsidentkandidat, Hillary Clinton, tilbage på valgturné.



Clinton måtte trække sig i tre dage, efter at hun fik et ildebefindende til en mindehøjtidelighed for ofrene for angrebene mod World Trade Center søndag 11. september.



Ifølge Hillary Clintons læge, Lise Bardack, var det en mild lungebetændelse, som præsidentkandidaten blev ramt af.



"Fremragende, fysisk tilstand"



"Resten af hendes (Clintons, red.) fysiske undersøgelser var helt normale, og hun er i en fremragende fysisk tilstand," stod der blandt andet ifølge nyhedsbureauet AFP i Bardacks lægeerklæring, som blev udsendt onsdag.



De første stop for den raskmeldte præsidentkandidat er et vælgermøde torsdag i North Carolina samt en tale til en middag i Washington.



Lungebetændelsen har ramt Clinton på et skidt tidspunkt.



Mens hun har tilbragt en stor del af august på at rejse penge til sin kampagne og kun været på valgturné indimellem, har rivalen Donald Trump nemlig halet ind på hende i meningsmålingerne.



Snæver Hillary-føring på 46-44 pct.



Ifølge den seneste måling foretaget for New York Times og CBS News har Hillary Clinton fortsat et flertal med opbakning fra 46 procent af de amerikanske vælgere.



Imens puster Republikanernes præsidentkandidat hende i nakken med 44 procent.



Ifølge det højtstående medlem af Hillary Clintons kampagnestab, Jennifer Palmieri, er det vanskeligt at føre valgkamp imod "en så kontroversiel kandidat som Donald Trump".



"Det betyder, at det er sværere at blive hørt i forhold til ens forhåbninger for landets fremtid, og det påhviler os at arbejde hårdere," siger Palmieri i en udtalelse.



/ritzau/Reuters