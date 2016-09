Thulesen: Der kan vokse noget flot ud af et efterårsvalg

Danskerne kan godt forberede sig på at skulle til stemmeurnerne.Sådan lyder analysen fra en af de helt centrale personer i de igangværende 2025-forhandlinger DF-formand Kristian Thulesen Dahl."Det ser mere end særdeles vanskeligt ud, og jeg synes, det er svært at få øje på, hvor mulighederne for kompromiser ligger. Det er klart, at det er Liberal Alliances ultimative tilgang til topskattelettelser, som har gjort det svært at tro på et kompromis." "Så længe de fastholder det, så er det svært at få øje på, at det kan lade sig gøre," siger han til Ritzau i et interview op til Dansk Folkepartis årsmøde i weekenden.Betyder det, at du tror, det ender i et efterårsvalg?"Ja, det synes jeg bliver mere og mere sandsynligt, at det er der, det lander. Så der er svaret ja."Men før det når så vidt, er der en ting, DF-formanden vil prøve af."Hvis man anerkender, at det bliver svært at tro på en blå forbrødring, så appellerer jeg til, at vi skal se, om Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre kan lave nogle ting i fællesskab."Idéen om en alliance mellem Folketingets tre største partier, der tilsammen mønstrer et massivt flertal på hele 117 mandater, er ikke ny. Både S og DF har længe flirtet med tanken. Til gengæld har Venstre-regeringen slået fast, at den sigter efter en blå aftale.Selv hvis de tre partier skulle kunne finde hinanden - på trods af uenigheder om store emner som pensionsalder, skattelettelser og offentligt forbrug - er valget nært forestående. LA-partileder Anders Samuelsen vil stille et mistillidsvotum til regeringen, og S-formand Mette Frederiksen har proklameret, at hun ikke har tænkt sig at redde Venstre-regeringen.Men et valg efter en V-DF-S-aftale vil ikke nødvendigvis være nogen dårlig ting i Kristian Thulesen Dahls optik."Det vil give en tiltro til, at vi efter et valg – uanset hvordan mandaterne måtte falde ud til blokkene – har en chance for at kunne lave politik.""Så har man demonstreret for danskerne, at der faktisk er et stort flertal på Christiansborg, der er parate til at trække i arbejdstøjet og prøve at finde hinanden." "Man kan jo håbe, at ud af enhver krise kan der vokse noget flot. Og et eller andet sted vil jeg mene, at det vil være, at folkestyret træder i karakter, hvis man viser, at et enkelt parti ikke kan blokere ved at tage ét punkt og gøre det til gidsel for, at man kan lave noget som helst på Christiansborg."/ritzau/