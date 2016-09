Læge giver Clinton grønt lys mod Det Hvide Hus

Relateret indhold Artikler

Demokraternes præsidentkandidat, Hillary Clinton, er ramt af en mild lungebetændelse, men er ellers egnet til at tjene USA som landets næste præsident.



Sådan lyder det fra Clintons læge i et brev, der er sendt til pressen, dagen før præsidentkandidaten ventes at vende tilbage til valgkampen.



Det skriver nyhedsbureauet AFP.



Den lungebetændelse, Clinton blev diagnosticeret med fredag, er bakteriel og ikke smitsom, lyder det fra lægen, der i brevet redegør for Clintons helbred



Her fremgår det, hvilke undersøgelser Hillary Clinton har gennemgået, før og efter at hun blev diagnosticeret med lungebetændelse.



Ifølge Clintons læge, Lise Bardack, er præsidentkandidaten blevet undersøgt adskillige gange siden fredag, og der skulle altså ikke være noget til hinder for, at hun fortsætter valgkampen.



"Resten af hendes (Clintons, red.) fysiske undersøgelser var helt normale, og hun er i en fremragende fysisk tilstand," står der blandt andet i lægeerklæringen.



Her fremgår det i øvrigt, at Hillary Clintons kolesteroltal og blodtryk er normale.



Hillary Clinton fik søndag et ildebefindende ved en mindehøjtidelighed for ofrene for angrebet i New York 11. september 2001.



Siden har Clintons stab lovet at give offentligheden flere oplysninger om hendes helbred.



Hillary Clintons rival i valgkampen, republikaneren Donald Trump, er også blevet opfordret til at offentliggøre sine lægejournaler.



Indtil videre har han kun forsynet pressen med en udtalelse fra sin læge gennem 35 år, Harold Bornstein. Ifølge Bornstein er Trumps helbred "fremragende, og seneste undersøgelse viste kun positive resultater".



Donald Trump deltog onsdag i et interview med den kendte tv-læge Mehmet Oz, hvor Trump skulle fortælle om resultaterne af sin seneste lægeundersøgelse.



Tv-programmet bliver sendt torsdag aften amerikansk tid.



/ritzau/