USA og Rusland enige om at forlænge vellykket våbenhvile

Relateret indhold Tilføj søgeagent FN Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer FN

USA og Rusland er enige om at forlænge en midlertidig våbenhvile i Syrien med 48 timer. Det har de to landes udenrigsministre drøftet onsdag. Beslutningen er truffet, så man kan bringe mere nødhjælp ind i landet.



Det siger en talsmand for den amerikanske udenrigsminister ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Syriens Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR) meddelte tidligere onsdag, at gruppen ikke havde registreret et eneste drab i løbet af aftalens første to døgn.



Aftalen trådte i kraft mandag klokken 19 lokal tid.



FN har endnu ikke formået at bringe nødhjælp ind i landet. Tirsdag rapporterede Reuters' vidne ved grænsen, at flere konvojer med hjælp var kørt ind i Syrien fra Tyrkiet.



Civile i belejrede byer venter stadig på hjælp. Ifølge FN vil leverancer af nødhjælp næppe kunne bringes ind før tidligst torsdag.



Jens Lærke, en dansk talsmand for FN's nødhjælpskontor, sagde tirsdag, at det var for farligt for FN's lastbiler at køre ind i det krigshærgede land. Køretøjerne holder fortsat - lastede med hjælp - og venter på den tyrkiske side af grænsen.



En vigtig del af aftalen om våbenhvile er, at der oprettes uhindret og vedvarende humanitær hjælp til de belejrede områder i Syrien.



I den østlige del af Aleppo, hvor oprørere har kontrollen, befinder sig omkring 250.000 mennesker, som har været fastlåst i omkring to måneder.



/ritzau/