Forsker: Statsrevisor-kritik rokker ved forsvarsforlig

Et bureaukratisk slagsmål om målemetoder kan udvikle sig til et slagsmål om, hvorvidt det danske forsvar skal skrue ned for evnerne eller op for regningen.



Det vurderer centerleder ved Center for Militære Studier ved Københavns Universitet Henrik Breitenbauch efter statsrevisorernes beretning om Forsvarets besparelser onsdag.



I beretningen kritiserer statsrevisorerne blandt andet, at det er ikke er muligt at gennemskue, om Forsvarets kan gennemføre sine besparelse. Og om det kan gøres uden at gå ud over Forsvarets evne til at løse sine opgaver.



"Ud over at en del af besparelserne ikke er kommet i hus, så fremhæver revisorerne de risici, der kommer fra, at konsekvenserne for den operative evne ikke er målt rigtigt," forklarer Henrik Breitenbauch.



Svaret kan få betydning for forhandlingerne om det kommende forsvarsforlig, vurderer han.



I det seneste forsvarsforlig har partierne bag aftalt, at effektiviseringerne ikke må gå ud over det, der hedder Forsvarets operative evne.



"Det har alle – også politikerne - været enige om, var rammen for det. Hvis det ikke viser sig at kunne holde, vil det blive et ekstremt vigtigt element op til det næste forlig, som skal være på plads næste sommer," siger Henrik Breitenbauch.



Han peger på, at det kommende forsvarsforlig allerede har en aftale om indkøb af kampfly, som skal indgå i forliget. Heri er der planlagt yderligere effektiviseringer med samme præmis.



"Så ikke nok med at forudsætningerne for det nuværende forlig skrider. Forudsætningerne for det næste forlig skrider måske også," siger Henrik Breitenbauch.



Hvis det viser sig, at besparelserne ikke opfyldes, eller at de opfyldes på bekostning af Forsvarets evne til at løse sine opgaver, står politikerne ifølge centerlederen med et valg: Sænk Forsvarets operative evner eller brug flere penge på Forsvaret.



/ritzau/