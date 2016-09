Det kan gå ud over Forsvarets operative evne, når der i forbindelse med indkøbet af nye F-35-kampfly skal findes såkaldte effektiviseringer for tre milliarder kroner på Forsvarsministeriets område. Det erkender forsvarsminister Peter Christensen (V), efter at statsrevisorerne og Rigsrevisionen i en ny beretning har påpeget, at det kan blive svært at få regnestykket til at hænge sammen uden at drosle ned på de militære aktiviteter."Jeg vil ikke udelukke, at de har ret. Min ambition er fortsat at finde pengene, uden at det har operative konsekvenser, men hvis det alligevel har, så er det noget, vi politisk må tage stilling til," siger Peter Christensen.Siger du dermed, at finansieringen af de nye kampfly kan komme til at gå ud over den operative kapacitet?"Ja, det er selvsagt ikke min ambition, for jeg håber, at vi kan finde pengene ved at gøre tingene klogere og smartere. Men jeg kan ikke udelukke det," siger Peter Christensen.Men du fremhævede jo, da du præsenterede beslutningen om at købe 27 F-35-fly, at det ikke ville ramme Forsvarets øvrige opgaver?"Nej, jeg sagde, at det var min klare ambition at finde de 400 millioner kroner (om året red.) uden, at det har operative konsekvenser. Så det er der ikke noget nyt i.""Og så skal det her jo også ses i lyset af, at vi som regering ønsker at tilføre flere penge til Forsvaret i næste forsvarsforlig, så vi både kan udvikle og styrke Forsvaret og selvfølgelig også finansiere den lille bid, der er tilbage af købet af kampfly."Men så er vi vel ude over, at kampflyene skulle finansieres af Forsvarets egen kasse, hvis det kræver, at der tilføres nye penge i et forsvarsforlig for at få råd til flyene?"Ja, men det er er heller ikke min ambition, at de nye penge, som regeringen ønsker at bruge på sikkerhed og forsvar skal gå til at finansiere kampflyene, men til at skabe helt nye kapaciteter og evner i Forsvaret."/ritzau/