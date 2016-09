Clinton ryster sygdom af sig og møder to præsidenter

At dømme på hendes kalender ser det ud til, at Hillary Clinton i næste uge er tilbage for fuld styrke efter sin sygdom.Demokraternes kandidat i præsidentvalget har aftalt møder med både den egyptiske præsident og med Ukraines præsident. Hun skal også mødes med andre politiske ledere under FN's Generalforsamling i New York.En talsmand for Clintons kampagne sagde tirsdag, at hun genoptager arbejdet torsdag.Demokraternes kandidat tog tirsdag fat på at ringe rundt og indhente det tabte efter sit sygdomsudfald.Clinton var søndag ved at besvime i New York. Hun fik det pludselig dårligt, da hun deltog i en højtidelighed for ofrene for terrorangrebet i 2001. Hendes læge konstaterede senere, at Clinton var dehydreret.Hendes talsmand fortalte desuden, at Clinton fire dage forinden var blevet diagnosticeret med lungebetændelse./ritzau/Reuters