Den danske regering er langt fra enig i EU-Kommissionsformand Jean-Claude Junckers diagnose og behandlingsforslag til et skrantende EU.



Da Juncker onsdag holdt sin årlige tale om unionens tilstand, lagde han op til et tættere samarbejde og en fælles europæisk militærstyrke. Men den vision affejes af udenrigsminister Kristian Jensen (V):



- EU skal fokusere på arbejdspladser, sikkerhed og bekæmpelse af illegal migration. Det er den retning, Danmark lægger for dagen. Og den tror jeg, der er større opbakning til, end der er til Junckers plan.



- Jeg er ret tryg ved, at der vil være større lydhørhed for de danske ønsker end for Junckers ønsker på topmødet i Bratislava, siger ministeren med henvisning til fredagens uformelle EU-topmøde, hvor EU-lederne skal drøfte unionens fremtid uden briterne.



Spørgsmål: Rammer Juncker fuldstændig ved siden af?



- Jeg har en anden analyse af, hvor udfordringerne for EU er.



- Udfordringen er at levere konkrete løsninger i forhold til europæernes hverdag, siger Kristian Jensen og peger på en energiunion med lavere energipriser, terrorbekæmpelse, flere arbejdspladser og en løsning på migrationskrisen.



- De ting - praktiske områder - vil jeg langt hellere have, at EU tager fat på at løse i stedet for at lave nye, store planer for, hvordan man kan lave strukturer, der i øvrigt minder om noget, vi allerede har.



Under sin tre kvarter lange tale foreslog Juncker et EU-militærhovedkvarter og en fælles europæisk militærstyrke. Idéer, der kommer tyske og franske ønsker i møde.



Men bestemt ikke danske.



- Vi har et fantastisk godt samarbejde mellem Nato og EU. Derfor vil vi hellere bygge på det end at bygge parallelstrukturer op. Det er ikke til gavn for nogen. Det er spild af skatteborgernes penge, siger udenrigsminister Kristian Jensen.



