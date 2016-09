Det skal være slut med ophugning af internationale skibe på strande i Indien, Bangladesh og Pakistan, som gør arbejdere syge, og forurener naturen med skadelige kemikalier.



Derfor tager miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) et skridt mod at tilslutte Danmark en global aftale, der skal sikre, at ophugningen af skibe i hele verden sker på forsvarlig vis for mennesker og miljø.



Ministeren vil ændre danske regler, så vi kan tiltræde den såkaldte Hongkong-konvention, lyder det i en pressemeddelelse.



- Det gør stærkt indtryk at se forholdene på de værfter i Asien, hvor mange udtjente skibe hugges op.



- Derfor har det været en vigtig prioritet at få de danske regler tilpasset, så vi kan tiltræde Hongkong-konventionen, der er med til at fastsætte globale standarder for sikker ophugning af skibe.



- Det skal sende et stærkt signal til andre lande – jo flere lande, der tiltræder, jo hurtigere kan konventionen træde i kraft, siger Esben Lunde Larsen i meddelelsen.



På verdensplan bliver omkring 1000 udtjente handelsskibe hvert år hugget op, så stålet kan genbruges. Størstedelen bliver sendt til ophugning i tredjeverdenslande. Her er der ikke samme standarder som i Danmark.



Ifølge Danmarks Rederiforening bliver omkring ti danske skibe ophugget hvert år. De fleste af dem bliver sendt på en sidste rejse for eksempel mod Indien.



Hongkong-konventionen blev vedtaget af FN’s søfartsorganisation i 2009. Dele af konventionen er allerede vedtaget i EU med den såkaldte Skibsophugningsforordning.



Ifølge administrerende direktør Anne H. Steffensen fra Danmarks Rederiforening er der brug for globale regler, fordi skibsfarten er en global branche.



- Det tager lang tid for landene at komme på banen og få ratificeret globale regler, og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Vi vil meget gerne have, at det går hurtigere, og derfor er det også vigtigt, at den danske regering nu tager det her skridt, siger hun.



Det kan dels få andre lande til også at tilslutte sig aftalen, og dels kan det allerede gøre en forskel i industrien, fordi ophugningsstederne frivilligt strammer op, så de lever op til konventionen, siger hun.



Danmark forventer at kunne tiltræde konventionen i foråret 2017. Fem lande er med, men for at den kan træde i kraft, kræver det blandt andet, at yderligere 10 lande tiltræder.



/ritzau/