Statsanklager undersøger Trump for fusk med fondsmidler

Den amerikanske delstat New York iværksætter nu en efterforskning af Donald J. Trump Foundation - en privat fond stiftet af Republikanernes præsidentkandidat, Donald Trump.



Det oplyser statsanklageren i New York Eric Schneiderman.



Han vil undersøge, hvorvidt fonden lever op til delstatens regler for almennyttige organisationer, siger han.



"Det er i min egenskab som tilsynsmyndighed i New York, at jeg er interesseret i sagen," siger Eric Schneiderman i et interview med tv-stationen CNN.



For nylig kunne den amerikanske avis The Washington Post afsløre, at Donald Trump ikke selv har doneret penge til fonden siden 2008.



Ifølge avisen har Donald Trumps fond i øvrigt brugt 20.000 dollar - svarende til cirka 133.000 kr. - på et knap to meter højt maleri af sig selv. Vel at mærke penge, der var øremærket fonden.



Organisationen har ifølge avisens oplysninger i øvrigt doneret 25.000 dollar - eller cirka 166.000 kr. - til statsanklageren i Florida i 2013. På det tidspunkt overvejede samme statsanklager at anlægge en bedragerisag mod Donald Trumps selskab Trump University.



Donald Trump har benægtet enhver forbindelse mellem pengene og statsanklageren, der i 2013 valgte ikke at anlægge sagen.



Statsanklageren i New York Eric Schneiderman er selv demokrat og støtter Hillary Clinton.



Schneidermann har dog afvist, at hans beslutning er politisk motiveret.



En talsmand fra Donald Trumps valgkamp har kaldt Schneiderman en "partisoldat”.



/ritzau/dpa