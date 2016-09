USA og Israel har tirsdag indgået aftale om militærstøtte for de næste ti år, og israelerne har tilsyneladende fået en virkelig fin aftale.



Israelerne får hjælp for en samlet sum af 38 milliarder dollar i perioden. Det er et historisk stort beløb, skriver nyhedsbureauet AP.



Aftalen skal underskrives onsdag i Washington. Det meddeler USA's udenrigsministerium.



/ritzau/