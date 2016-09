Clinton meldes klar igen fredag efter vaklende drama

Efter en meget omtalt episode med vaklende ben er Hillary Clinton snart tilbage på landevejen og sin kampagne for at blive USA's næste præsident.



Flere amerikanske medier skriver, at hun er tilmeldt et arrangement fredag. Her vil hun deltage i et symposium for sorte kvinder i Washington, rapporterer MSNBC.



Den demokratiske præsidentkandidat var ved at besvime i New York søndag. Ifølge hendes læge var hun syg med lungebetændelse, og dehydrering på en lummer dag var årsagen til det dramatiske optrin.



Clintons lejr havde ikke nævnt, at præsidentkandidaten var syg, da hun mødte op til en højtidelighed for ofrene for terrorangrebet i 2001.



Den melding kom først, da Hillary Clinton tilsyneladende besvimede på vej ind i sin bil, efter at hun havde forladt ceremonien i New York før tid.



Clinton sagde mandag til CNN, at hun fire dage forinden var blevet diagnosticeret med lungebetændelse. Lægen havde bedt hende hvile. Men det råd ville hun ikke lytte til.



- Hvis du er et travlt og aktivt menneske, så fortsætter du bare frem, sagde præsidentkandidaten om sin beslutning.



Den amerikanske præsident, Barack Obama, havde planlagt at deltage i et arrangement i Clintons kampagne tirsdag i Pennsylvania.



/ritzau/dpa