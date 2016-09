Løkke: Brexit er totalt uafklaret

"Situationen er - uden at overdrive, totalt uafklaret."Således betegner statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) Storbritanniens forestående skilsmisse med EU. Et emne, der er på bordet ved et uformelt EU-topmøde i den slovakiske hovedstad, Bratislava, fredag."Jeg forudser ikke, at topmødet munder ud i skriftlige konklusioner. Det er snarere starten på en proces: Hvor skal EU hen, hvad skal EU bruge sine kræfter på," siger Lars Løkke Rasmussen på et møde i Folketingets Europaudvalg tirsdag eftermiddag.Ved det ekstraordinære topmøde er Storbritanniens premierminister, Theresa May, som den eneste EU-leder ikke inviteret med. Løkke og de resterende 26 ledere skal nemlig diskutere, hvordan et EU uden Storbritannien skal se ud.Men briterne har endnu ikke aktiveret artikel 50, der formelt påbegynder landets udmelding af EU. Og indtil det sker, er alting meget uvist, betoner statsministeren. "Vi ønsker en fredelig skilsmisse og en tæt relation til Storbritannien. Men det skal være en balanceret relation. Rettigheder og pligter må følges ad.""Det er min vurdering, at den brede kreds af lande synes, at man skal anlægge en praktisk og fornuftig tilgang til det, vi står overfor," siger Lars Løkke."Vi har brug for et slankt, praktisk og fornuftsbaseret samarbejde. EU bør ikke love mere, end det kan holde," lyder det fra statsministeren.Han forsikrer, at han på topmødet - som ved alle andre lejligheder - vil bringe Danmarks ønske om fortsat medlemskab af politisamarbejdet Europol op."Udfordringen er, at andre tænker, at her har danskerne gjort det svært for sig selv," siger Løkke."Det er min opgave – og det arbejder jeg også benhårdt på - at løse den udfordring. Alle partier på Christiansborg er enige om, at Danmark hører til i Europol. Derfor prøver jeg selvfølgelig alle steder, jeg kommer, at tilvejebringe en forståelse for, at selv om vi har stemt nej, vil vi gerne være med i Europol. Det kræver selvfølgelig nogle kommunikative evner."Danmark står til at falde ud af Europol til foråret, hvis ikke det lykkes at forhandle en parallelaftale på plads./ritzau/