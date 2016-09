Medie: Staten overså 50 milliarder kroner i Dong-salg

Finansministeriet negligerede interne beregninger, som viste, at Dong Energy kunne øge sin værdi med 50 milliarder kroner ved at satse på havvindmølleparker.



Det viser lækkede dokumenter fra salget af dele af Dong Energy ifølge netmediet Føljeton.



Projektet med havvindmølleparker blev dog ikke gennemført og tilsyneladende ikke tillagt nogen betydning, da jagten på investorer i 2013 gik ind, lyder det ifølge Føljeton.



Den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs købte 19 procent af Dong til en pris, hvor selskabet var vurderet historisk lavt til bare 31,5 milliarder kroner.



Men da Dong kom på børsen, steg værdien til 100 milliarder kroner, og Goldman Sachs fik en fortjeneste på 12 milliarder kroner efter at have været medejer i mindre end halvandet år.



På det tidspunkt havde Dong skiftet strategi til vind.



Værdistigningen svarer til de udregninger, Dongs tidligere ledelse under administrerende direktør Anders Eldrup havde lagt med projektet i 2012.



Det skaber stor undren, lyder det fra en professor.



- Det sætter endnu et spørgsmålstegn ved hele forløbet af salget af Dong, herunder om Finansministeriet burde have fået en bedre pris i 2013.



- Her er tale om konkrete overvejelser potentielt med betydelige konsekvenser for selskabets strategi og værdi, siger professor Ken L. Bechmann, CBS i København, der har fået forelagt en version af Projekt RED, som Føljeton er kommet i besiddelse af.



