Ny kommissær afviser dansk parallelaftale om Europol

EU's kommende sikkerhedskommissær, topdiplomaten Julian King, ser ikke lyst på Danmarks muligheder for fortsat at være med i Europol-samarbejdet.



Efter den danske folkeafstemning om retsforbeholdet står Danmark til at ryge ud af samarbejdet, hvis ikke der forhandles en parallelaftale på plads.



Men Julian King gjorde det klart under en høring i Strasbourg mandag, han ikke mener, en sådan parallelaftale er ligetil.



- Jeg støtter Europol, og jeg støtter medlemslandenes samarbejde inden for Europol, men det skal foregå inden for traktaterne, sagde han.



- Danmark har protokol 22, og det begrænser samarbejdet på dette område. Der var en folkeafstemning om det, og resultatet af den afstemning må vi acceptere.



Protokol 22 henviser til Danmarks forbehold på retssamarbejdet i EU.



Julian King har ikke direkte indflydelse på Danmarks anmodning om en parallelaftale, der behandles af migrationskommissær Dimitris Avramopoulos.



Men Julian King arbejder tæt sammen med migrationskommissæren, og derfor kan King måske indirekte påvirke beslutningen.



EU arbejder på at forstærke sikkerhedssamarbejdet mellem medlemslandene, og det har blandt andet betydet en forvandling af Europol til at såkaldt overstatsligt samarbejde.



Det var netop den nye Europol-forordning, der førte til den danske folkeafstemning om retsforbeholdet, fordi det danske forbehold trådte i kraft ved overgangen til det overstatslige retssamarbejde.



Danskerne valgte at bevare forbeholdet, og det betyder, at Danmark arbejder på at forhandle tre parallelaftaler på plads - Europol, de såkaldte PNR-register over flypassagerer og samarbejdet mellem anklagemyndigheder i EU-landene.



Julian Kings kommentar på området faldt efter et spørgsmål fremsat af Anders Vistisen, der er Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlamentet.



Torsdag skal parlamentet stemme om, hvorvidt Julian King skal indsættes som ny sikkerhedskommissær.



/ritzau/