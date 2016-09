Hillary Clinton trodser læges råd om afbræk i valgkamp

Billederne af en vaklende Hillary Clinton er gået verden rundt, siden præsidentkandidaten søndag fik et ildebefindende til en ceremoni til ære for ofrene fra angrebet mod USA 11. september 2001.



Mandag aften lokal tid siger Clinton i et interview på CNN, at hun "har ignoreret lægens råd", og at hun snart er klar til at tage tilbage på kampagneturneen, der fører hende rundt i landet inden valget 8. november.



"Lægen rådede mig til at tage fem dage fri, og det ignorerede jeg," siger Clinton til journalist Anderson Cooper på CNN.



"Jeg har det meget bedre. Jeg havde et for travlt program i dagene før episoden. Så snart jeg kom ind i en kølig bil, fik jeg det bedre. Jeg har det godt, og jeg vil fremlægge flere detaljer om mit helbred de næste dage," siger Clinton.



Clintons stab har allerede oplyst, at præsidentkandidaten lider af lungebetændelse.



Hendes modstander, Republikanernes præsidentkandidat Donald Trump, har i månedsvis forsøgt at sprede tvivl om, hvorvidt Clinton er rask nok til at varetage verdens mest magtfulde politiske embede.



Under et interview mandag på tv-stationen Fox News antyder Trump, at Clintons lejr undlader at fortælle sandheden om hendes helbred.



"Der foregår et eller andet. Jeg mener, at kandidaternes sundhedstilstand er et emne i valgkampen. Jeg vil offentliggøre en sundhedstest af mit helbred med meget, meget præcise tal," siger Trump.



Hillary Clinton sender nu sin mand, tidligere præsident Bill Clinton, til en række planlagte møder i Californien med prominente amerikanere, der vil donere penge til Clintons kampagne.



Blandt andet vil Bill Clinton deltage i møder med kendte donorer som komikeren Seth McFarlane og rigmanden Barry Diller.



Bill Clinton siger under et interview med journalist Charlie Rose, at hans hustru var dehydreret, og at det er sket for hende før.



"Hun har det godt nu. Over de sidste mange år er det sket mere end en gang, at hun er blevet svært dehydreret. Hun har arbejdet som en gal, som du ved, som udenrigsminister, senator og i årene efter," siger Bill Clinton.



