Fransk minister undskylder skattebedrag med konens krav

Det var et ønske om at opretholde familiens levestandard, der var lå til grund for skattesnyd, da en fransk minister førte penge i skattely.



Det fortæller tidligere budgetminister Jérôme Cahuzac mandag under en retssag, hvor han risikerer at ende i fængsel nogle år frem.



Den 64-årige ekspolitiker var minister i Francois Hollandes regering mellem 2012 og 2013.



Snød og hvidvaskede



Han er tiltalt for at unddrage sig skat og for at hvidvaske penge uden for landets grænser, mens han havde travlt med at bekæmpe netop dette i den franske befolkning.



Hans ekskone Patricia, som også er tiltalt, fortalte mandag i retten, at parret var klar over, at de begik noget ulovligt ved at benytte en konto på Isle of Man til at slippe for skat.



"Jeg kunne ikke acceptere, at mine politiske forpligtelser skulle føre til et fald i levestandarden for min familie," siger Jérôme Cahuzac.



Var plastikkirurg



Eksministeren er plastikkirurg. Og han havde en klinik, hvor han transplanterede hår på rige franskmænd i Paris.



"Min kone ville ikke acceptere, eller hun havde i hvert fald meget svært ved at acceptere, at jeg ikke kunne dække halvdelen af familiens udgifter," siger Cahuzac.



Patricia fortæller, at hun førte indtægter fra britiske kunder på hårklinikken ind på en konto på Isle of Man via et selskab, som parret oprettede i 1997.



Både Jérôme Cahuzac og Patricia risikerer ud over fængsel også en bøde i millionklassen.



