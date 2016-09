Clinton lover comeback og afviser link til 2012-episode

For fire år siden besvimede Hillary Clinton, slog hovedet og fik hjernerystelse. Søndag i forbindelse med en højtidelighed for ofrene fra terrorangrebet i USA i 2001 var hun tilsyneladende ved at besvime igen. Men der er ingen sammenhæng mellem de to hændelser, siger Clintons stab.Lægens forklaring på den demokratiske præsidentkandidats kollaps søndag er dehydrering.Det samme var forklaringen på hændelsen i 2012. Dengang var Clinton ifølge sin læge dehydreret på grund af en mavevirus.Få uger senere i december 2012 blev hun behandlet for en blodprop ved hjernen.En talsmand for Clintons kampagne siger, at hun senere på ugen sandsynligvis vil være klar til at fortsætte sine bestræbelser på at blive USA's næste præsident.Talsmanden siger også, at Clinton hele tiden var ved bevidsthed søndag./ritzau/Reuters