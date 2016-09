Ung politiker afløser Messerschmidt på formandspost

Dansk Folkepartis gruppe i EU-Parlamentet har fået ny formand, efter at Morten Messerschmidt (DF) for nylig trak sig i kølvandet på skandalerne om de to europæiske organisationer Meld og Feld.Den nye formand for de tre DF'ere i parlamentet bliver den 28-årige Anders Vistisen (DF). Gruppens tredje medlem er Jørn Dohrmann. Anders Vistisen siger, at gruppen har besluttet at stramme op på de interne regler og procedurer."Det er en bunden opgave, at nu skal vi have styr på formalia, og vi skal have skrevet dem ned. Det er det arbejde, der begynder nu, hvor vi alle sammen sætter os sammen, så der ikke i fremtiden bliver mange misforståelser," fortæller Anders Vistisen."Det vil være at foretrække at undgå lignende sager fremover," siger han.Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt er kommet i politisk modvind efter anklager om misbrug af offentlige midler til at føre dansk, kommunal valgkamp. Kritikken er særligt kommet fra det tidligere gruppemedlem Rikke Karlsson.Hun har anmeldt Messerschmidt for identitetstyveri, fordi dokumenter fra det franske indenrigsministerium viste, at både parlamentsmedlem Jørn Dohrmann (DF) og Rikke Karlsson havde været medlemmer af ledelsen i den politiske alliance Meld - uden at vide det.Morten Messerschmidt vil ifølge Anders Vistisen fortsætte sit arbejde i EU-Parlamentet."Han skal i høj grad gøre det, han har gjort indtil ny, nemlig at passe sit udvalgsarbejde og være et godt ansigt for Dansk Folkeparti i EU," siger han."Det er mit klare indtryk, at han også vil begynde at koncentrere sig om andre politikområder, fordi han for noget tid siden har sagt, at han ikke vil genopstille til EU-Parlamentet."Anders Vistisen fik 8315 stemmer ved EU-Parlamentsvalget i 2014./ritzau/