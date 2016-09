Cameron siger stop: Farvel til det britiske parlament

David Cameron vil ikke længere være medlem af det britiske parlament, siger han ifølge BBC. Cameron trak sig som premierminister tidligere på året, da briterne havde stemt for at forlade EU.Den tidligere konservative leder havde ført kampagne for fortsat britisk medlemskab af unionen. Siden har partikollegaen Theresa May overtaget ledelsen af det konservative parti.Den 49-årige politiker sagde i forlængelse af sin melding om tilbagetrædelse, at han ville blive i parlamentet - i hvert fald indtil næste valg. Efter få måneder har han altså ombestemt sig.Cameron blev i 2001 valgt til parlamentet i valgkredsen Witney, der ligger vest for Oxford.Han blev leder af det konservative parti i 2005. Fra 2010 til 2016 var han premierminister i Storbritannien./ritzau/