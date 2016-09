EU tjekker etik i Barrosos job hos Goldman Sachs

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, indleder nu en egentlig undersøgelse af, om det etisk er i orden, at hans forgænger har sagt ja til et job hos Goldman Sachs.



Samtidig fastslår Juncker, at José Manuel Barroso fremover vil blive modtaget som enhver anden lobbyist, når han besøger EU-Kommissionen.



Han står således ikke længere til en VIP-modtagelse, som det ellers ville have været tilfældet for dens tidligere formand gennem 10 år.



Kræver flere oplysninger



EU-Kommissionen vil desuden sende et brev til Barroso, hvor den beder om flere oplysninger om hans nye arbejde for Goldman Sachs.



Det skriver Juncker i et brev til EU's ombudsmand, Emily O'Reilly, der undersøger klager over dårlig administration i EU.



Hun opfordrede i sidste uge til et etisk tjek af Barroso og hans nye job og satte samtidig spørgsmålstegn ved, om EU-Kommissionens adfærdskodeks er god nok, som den er.



"Ikke nok, at ingen regler er brudt"



"Det er ikke nok at sige, at ingen regler er brudt, uden at se på den underliggende ånd og hensigt med den relevante artikel i traktaten og ændre kodeksen, så den afspejler netop det," skrev Emily O´Reilly til Juncker.



EU-Kommissionen havde indtil da flere gange sagt, at Barroso ikke havde pligt til at orientere kommissionen om sit arbejde for Goldman Sachs.



Det skyldes, at udnævnelsen er kommet over 18 måneder, efter at han stoppede som kommissionsformand. Nemlig 20 måneder efter.



I et interview med Financial Times har Barroso sagt, at han er den rette mand til at hjælpe den amerikanske investeringsbank gennem dønningerne fra brexit, den britiske EU-exit.



Har ikke noget med brexit at gøre



Goldman Sachs har derimod i en udtalelse sagt, at ansættelsen ikke har noget med brexit at gøre.



Men kritikken er væltet ned over Barroso fra alle sider, efter at hans nye job blev kendt.



Både medlemmer af Europaparlamentet og EU-ansatte har protesteret over Barrosos ansættelse hos Goldman Sachs.



Skader EU-institutioner



De mener, at han skader de europæiske institutioner ved at arbejde for en af de banker, der var med til at skabe finanskrisen.



Frankrigs præsident, François Hollande, har sagt, at det godt kan være, at det er lovligt, men "moralsk er det uacceptabelt".



EU's ombudsmand mener, at Barroso har udløst bekymring på et meget udfordrende tidspunkt for EU og især for borgernes tillid til de europæiske institutioner.



"Det er et væsentligt spørgsmål af offentlig interesse og skal besvares åbent og omfattende af kommissionen," siger Emily O'Reilly.



/ritzau/