Det er en enig rød blok, der kritiserer energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) for at skabe usikkerhed om dansk energipolitik, når han fortsat ønsker at aflyse de kystnære havvindmølleparker, som selskabet Vattenfall har vundet udbuddet af.



Rød blok peger på, at prisen for at opføre havmøllerne er væsentlig lavere end forventet.



- Det er fuldstændig uforståeligt, man tror ikke sine egne ører. Her kommer et tilbud, som er 3,4 milliarder kroner billigere, end vi regnede med, de bliver bygget dobbelt så langt fra kysterne, som vi regnede med - otte til ni kilometer - og er lavere.



- Det er simpelthen ikke grøn idealisme, men grøn idioti, siger tidligere klimaminister Martin Lidegaard (R).



Vinderbuddet fra Vattenfall er et af de laveste bud på havvindmøller nogensinde. Men regeringen peger på, at staten skal støtte byggeriet med 1,7 milliarder kroner mere end forventet på grund af en aftale om statsgaranteret afregningspris.



Det argument godtager Martin Lidegaard dog ikke.



- Så må vi prøve at finde dem. Men nu er regningen betydelig mindre, så regeringens undskyldning for at stoppe den grønne omstilling i Danmark holder ikke.



- Det her beviser, at vores energiforlig fra 2012 bliver billigere, end vi troede, og ikke dyrere, som regeringen hele tiden påstår, siger Martin Lidegaard.



Hvis regeringen aflyser projektet nu, vil det både koste på klimaet og på troværdigheden ifølge Jens Joel, energiordfører for Socialdemokraterne.



- Vi har fået et helt ekstremt skarpt bud fra industrien, som faktisk ligger 30 procent under det, vi havde krævet, siger han.



Den udlægning er SF enig i.



- I dag har jeg kun hørt forkølede undskyldninger fra ministeren og mystiske søforklaringer, som på ingen måde kan forklare, hvorfor regeringen vil stikke en kæp i hjulet på den grønne omstilling, siger SF's formand, Pia Olsen Dyhr.



Enhedslisten frygter, at ministeren sylter sagen.



- Opførelsen af vindmølleparker kan give op til 6000 danske arbejdspladser undervejs. De arbejdspladser er regeringen ved at kaste ud gennem vinduet til skade for økonomi og beskæftigelse, mener Enhedslistens energiordfører, Søren Egge Rasmussen.



Ministeren er uenig med et flertal i Folketinget, der ønsker at opføre de kystnære møller med en samlet kapacitet på 350 megawatt. De Konservative står nemlig sammen med rød blok.



/ritzau/