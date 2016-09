Trump: Kandidaternes helbred skal være emne i valgkampen

Den republikanske præsidentkandidat, Donald Trump, siger til Fox News, at præsidentkandidaternes helbred er et vigtigt emne i den amerikanske valgkamp.



Det fastslår han, dagen efter demokraten Hillary Clinton var tæt på at kollapse, da hun deltog i en højtidelighed for ofrene fra terrorangrebet mod USA i 2001.



Hendes læge har efterfølgende fortalt, at Clinton har lungebetændelse og siden fredag har været i penicillinbehandling.



- Jeg håber bare, hun blive rask og kommer tilbage på sporet, og at vi vil se hende dukke op til debatten, siger Trump til Fox News.



Den første direkte tv-debat mellem de to kandidater finder sted 26. september.



På spørgsmålet, om han mener, at kandidaternes sundhedstilstand er et emne i valgkampen, svarer han:



- Jeg mener, at det er et emne. Faktisk gennemførte jeg i sidste uge en sundhedstest, og når tallene er klar, så vil jeg offentliggøre meget, meget præcise tal, siger han..



