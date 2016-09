Radikale er klar til at lave økonomisk aftale med blå blok

Forud for den kommende uges forhandlinger om en 2025-plan fremlægger de Radikales leder, Morten Østergaard, sin egen 2025-plan og erklærer sig samtidig venligt stemt over for regeringens helhedsplan.



På "lange stræk" flugter regeringens plan ligefrem med de Radikales udspil, påpeger Mortens Østergaard i Berlingske mandag.



Ydermere er Morten Østergaard klar til at binde sig til en økonomisk aftale med blå blok på den anden side af et valg.



"Det er klart, at vi ikke sidder og kigger på, hvem der sidder om bordet, når vi sidder i Struensee-værelset og forhandler med Claus Hjort. Vi kigger på, hvad der ligger på bordet."



"Hvis det er vores politik eller noget, der bringer os tættere på vores politik, så medvirker vi glad og gerne til det, og så forpligter vi os også ud over denne valgperiode til, at de ting, vi aftaler, står ved magt," siger Morten Østergaard til Berlingske.



Dermed kan han slå endnu en kile ned i de politiske sprækker mellem de Radikale og Socialdemokraterne.



S-formand Mette Frederiksen kan ikke umiddelbart se rum for skattelettelser, og hun afviser kategorisk topskattelettelser.



Derimod kan de Radikale med Morten Østergaards ord "godt se sig selv i den skattereform, regeringen har lagt frem", så længe den prioriterer midler til uddannelse samt indbefatter et nyt boligskattesystem.



Og mens Socialdemokraterne ikke ønsker at ændre på danskernes pensionsalder, ønsker de Radikale at gå længere end regeringen, der lægger op til at udskyde pensionsalderen med seks måneder.



"Kernen i vores 2025-plan er muligheden for at bruge en ekstra fremtidsmilliard, altså mindst en milliard ekstra om året, som skal bruges på børns opvækst, uddannelse og forskning frem mod 2025," siger den radikale partileder og efterlyser reformvilje fra de andre røde partier.



