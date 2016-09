Opdateret kl. 11.24 - Regeringen skævvrider Danmark, når kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen ifølge flere eksperter vil få fattige børnefamilier til at flytte væk fra de store byer.



Det mener Socialdemokraternes beskæftigelsesordfører, Leif Lahn Jensen.



"Man sætter folks ydelse ned for at tvinge dem i arbejde. Men hvis de ikke får et arbejde lige med det samme, så flytter de ud i de områder, hvor der er endnu mindre arbejde at få. Det er at sparke sig selv i nakken," siger han.



Reaktionen kommer, efter at flere eksperter til Avisen.dk vurderer, at fattige børnefamilier kan blive presset ud af de store byer og tvunget til at søge mod landkommunernes billigere boliger, når regeringens kontanthjælpsloft og 225-timers-regel træder i kraft 1. oktober.



På Ærø frygter borgmester Jørgen Otto Jørgensen (S) ifølge Avisen.dk, at flytningen vil have konsekvenser for velfærden i kommunen, hvis flere kontanthjælpsmodtagere flytter til Ærø på grund af den lave husleje.



Samme frygt deler Leif Lahn Jensen. Han mener, at flytningen fra byerne til landdistrikterne vil skabe større sociale udfordringer i de områder, der i forvejen er udfordrede.



"Rigtig mange får ikke råd til at bo i deres boliger i de store byer. Så flytter man ud til landdistriktsområderne. Der frygter man jo selvfølgelig, at der kommer flere, som vil medføre større sociale udgifter. Det giver mindre velfærd til resten af kommunen."



"Derfor bliver Danmark mere skævvredet, og de kommuner, hvor det er billigt at bo, får større sociale problemer," siger han.



Kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen træder i kraft 1. oktober. Senest 15. september vil personer, der bliver ramt økonomisk af de nye regler, modtage et brev fra deres kommune om konsekvensen for deres økonomi.



/ritzau/



