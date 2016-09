Borgmesteren i storbyen Tianjin mistænkes for korruption og undersøges, oplyser det kommunistiske parti i Kina.



Beskeden fra partiet i Beijing er kortfattet. Den giver ikke yderligere indblik i sagen.



Stribevis af fremtrædende personer undersøges i øjeblikket for snyd, efter at Xi Jinping overtog posten som Kinas præsident for fire år siden. Andre sidder allerede fængslet.



Dengang lovede Xi at bekæmpe korruption. Han sagde, at korruption var en trussel for kommunistpartiets magt.



I en besked fra partiets disciplinærudvalg hedder det, at Huang Xingguo mistænkes for "alvorlige disciplinære overtrædelser". Sådan lyder partiets vanlige anklage om korruption.



Nyhedsbureauet Reuters har forsøgt at få en kommentar fra borgmesteren. Men uden held.



Partiet undersøger også Yin Hailin, som blev viceborgmester i Tianjin i 2012, for korruption. Det kom frem i august.



Sagen mod borgmesteren kommer tilsyneladende ud af det blå. Han er lørdag portrætteret på forsiden af avisen Tianjin i forbindelse med et besøg på en skole.



I artiklen roser han lærerne for deres arbejde.



Den 61-årige Huang Xingguo blev borgmester i millionbyen i 2008. Han er også kommunistpartiets leder i havnebyen.



Tianjin er en vigtig kinesisk havneby. Den ligger lidt over to timers bilkørsel fra Beijing. Afstanden er 140 kilometer.



Byen blev i august sidste år rystet af eksplosioner på en kemifabrik. Omkring 170 mennesker blev dræbt. Det blev efterfølgende kritiseret, at beboelsesejendomme var opført tæt på industrikvarteret.



/ritzau/Reuters