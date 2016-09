Syrisk opposition ser på aftale med skepsis

Relateret indhold Tilføj søgeagent Hæren Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Hæren

Syriens vigtigste moderate oppositionsgruppe håber, at en ny aftale om våbenhvile kan føre til et stop på civilbefolkningens lidelser i det krigshærgede land. Aftalen er indgået mellem USA og Rusland.



Bassma Kodmani, der er talskvinde for Den Høje Forhandlingskomité, som omfatter en række forskellige oppositionsgrupper, byder aftalen velkommen. Hvis den altså bliver håndhævet.



"Der ligger en særlig opgave for Rusland. For det er kun russerne, som kan få regimet i Damaskus til at rette ind," siger hun i en erklæring.



"Vi håber, at dette er begyndelsen til enden for civilbefolkningens lidelser, tilføjer hun.



Hos den moderate Frie Syriske Hær ser man imidlertid kun få chancer for, at aftalen vil blive et gennembrud. Hæren venter nemlig ikke, at det syriske regime og Rusland vil leve op til aftalens forpligtelser.



Levede ikke op til seneste aftale



Rusland og Syriens regime levede ikke op til den seneste aftale. Og chancerne denne gang er de samme som sidst, mener Fares al-Bayoush, som leder gruppens Nordlige Division.



Ifølge Kaptajn Abdul Salam Abdul Razak, som er militær talsmand for oprørsgruppen Nour al-Din al Zinki, giver aftalen blot regimet en chance for at samle sine styrker.



Dermed bliver der tid til at hente flere iranskstøttede militser til de vigtigste slag, som foregår omkring storbyen Aleppo.



Nour al-Din al-Zinki, der indgår i Den Frie Syriske Hær, har modtaget militær støtte fra blandt andet USA.



Den syriske opposition har efter etableringen af en våbenhvile lagt op til en seks måneder lang forhandlingsfase mellem regimet og oppositionen.



I de efterfølgende 18 måneder skal Syrien styres af et overgangsorgan, som skal bestå af forskellige oppositionsledere, repræsentanter fra den siddende regering og medlemmer af borgerrettighedsgrupper.



/ritzau/Reuters