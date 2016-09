Mette Frederiksen afviser helt at hæve pensionsalder før tid

En 2025-aftale, der hæver pensionsalderen til 67,5 år i 2025, bliver uden socialdemokratisk deltagelse. Det slår S-formand Mette Frederiksen fast og afviser dermed regeringens oplæg."Det er en meget, meget stor gruppe, man beder om at arbejde længere, og det er en uhyre lille gruppe, man har tænkt sig at hjælpe. Det er en direkte hån mod den nedslidte danske lønmodtager," siger oppositionslederen. "Regeringens forslag er en skrivebordsøvelse, der er afkoblet den virkelighed, der gælder, når man har haft et langt, hårdt arbejdsliv."Betyder det, at du fuldstændig afviser at være med til at hæve pensionsalderen før tid?"Ja, altså – vi har det sådan, at vi ikke kan se noget som helst grundlag for at gøre det. Vi har også opfordret regeringen til at tage det af forhandlingsbordet, fordi vi forstår, at Dansk Folkeparti heller ikke vil være med til det.""Jeg kan ikke se Socialdemokraterne i en aftale, hvor vi rammer de nedslidte på arbejdsmarkedet. Det kan jeg ikke."Men du afviser ikke kategorisk at hæve pensionsalderen før tid?"Jo, det gør jeg. Jeg afviser at forringe pensionsalderen for dem, der har de hårdeste job." Pensionsalderen bliver reguleret efter den ti år gamle velfærdsaftale, der blev indgået af VK-regeringen, Socialdemokraterne, DF og De Radikale. Partierne var enige om, at alle folkepensionister i gennemsnit skulle kunne forvente 14,5 år på pension.Det mål fastholder Mette Frederiksen.Men siden den store aftale blev indgået i 2006, er levetiden steget hurtigere end forventet. Som reglerne er nu, vil en 56-årig i dag derfor have udsigt til godt 18 år på pension. Personer født i 2016 har udsigt til at være på pension i 15 år.Adspurgt om det er fair, at der er så stor forskel på generationernes forventede pensionisttilværelse, lyder Mette Frederiksens svar:"Man skal huske, at det er et gennemsnit. Og det problem, vi har, er, at ufaglærte har en gennemsnitlig kortere levealder end højtuddannede. Det glemmer regeringen fuldstændig.""Så det er ikke et spørgsmål om generation til generation. Det er et spørgsmål om, at dem, der har de bedste job, er solidariske med dem, der har de hårdeste job."Ifølge en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening vil man med den nuværende kurs først nå den politiske målsætning om 14,5 pensionistår i år 2100. Med mindre man hæver pensionsalderen førend aftalt. Men det vil Mette Frederiksen ikke være med til.Hvordan kan du så fortsat fastholde målet på 14,5 år? "Det er en del af velfærdsaftalen, og jeg står ved den aftale, der blev indgået på det tidspunkt. Men jeg mener bestemt, at der er andre hensyn end det gennemsnitlige antal år, man kan forvente at være på pension i."Både støttepartierne Liberal Alliance og De Konservative samt Socialdemokraternes tidligere regeringspartner De Radikale bakker op om en senere pensionsalder./ritzau/