Minister vil hurtigt til bunds i Skats skandalesag

Kammeradvokaten har torsdag slået fast, at tre hjemsendte chefer fra Skat ikke kan gøres juridisk ansvarlige for omfattende svindel med udbetaling af udbytteskat.



Men skatteminister Karsten Lauritzen (V) lover, at sagen ikke dermed er slut.



"Jeg vil gerne til bunds i sagen, og det er vi ikke endnu, så det drøfter jeg med Folketingets partier, hvordan vi gør," siger han til TV2 News.



"Nu skal vi drøfte mulighederne. Jeg udelukker ikke noget."



Flere af Folketingets øvrige partier kræver en undersøgelseskommission, der skal inddrage alle centrale personer i skandalesagen og placere et ansvar.



Ministeren erklærer sig åben for en undersøgelse af det politiske ansvar i udbytteskattesagen. Om muligheden for en kommission siger han til TV2 News:



"Det tager år - i nogle tilfælde rigtig mange år - og det koster rigtig mange penge. Vores erfaring er, at vi desværre ikke er blevet frygteligt meget klogere af kommissioner."



Skat fik i juni 2015 et tip om, at et organiseret netværk af selskaber i udlandet ulovligt havde fået udbetalt udbytteskat på baggrund af fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation.



På trods af advarslerne fortsatte udbetalingerne frem til 6. august, hvor et nyt tip fik Skat til at standse dem. Efterfølgende blev de tre chefer hjemsendt. Karsten Lauritzen mener ikke, at hjemsendelsen var en fejl.



Hvad der skal ske med de tre medarbejdere nu, vil ministeren ikke forholde sig til. Det er et spørgsmål for den nye ledelse i Skat, lyder det.



