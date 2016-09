Medie: Pensionskasser kan være involveret i skattefup

Relateret indhold Artikler

Amerikanske pensionskasser kan være involveret i svindlen med refusioner af udbytteskat, der har kostet den danske statskasse 12,3 milliarder kroner. Det skriver DR Nyheder.



Pensionskasserne har deltaget i en serie aggressive og spekulative finansielle transaktioner udtænkt og styret af det britiske finansselskab Solo Capital Partners.



Solo Capital Partners er ifølge DR Nyheder ejet og kontrolleret af den hovedmistænkte i sagen, den britiske finansmand Sanjay Shah, der opholder sig i Dubai.



Ifølge DR Nyheder har flere aktører blandt andet handlet og lånt danske aktier i selskaber som Mærsk, Novo Nordisk og TDC. Det har man gjort med det formål at få refunderet udbytteskat fra Skat.



"Der er jo ingen tvivl om, at hvis der er flere, der har tilbagesøgt den samme udbytteskat, og der kun er en, der må gøre det, så er det direkte bedrageri mod den danske statskasse," siger Lars Krull, ekspert i den finansielle sektor på Aalborg Universitet, til DR Nyheder.



"Det er interessant, hvis pensionskasser har modtaget penge, der i virkeligheden burde være blevet i den danske statskasse. Vi forventer jo af pensionskasser, at de opfører sig ordentligt."



Et stort antal af pensionskasserne har ifølge DR Nyheder derfor hyret det danske advokatfirma Lundgrens i Hellerup.



"Jeg er underlagt de advokatetiske regler om tavshedspligt. Derfor kan jeg ikke udtale mig om konkrete kundeforhold," siger ledende partner Thomas Stampe til DR.



Der er ingen meldinger om, hvor mange af de 12,3 milliarder kroner, som Skat har mistet, der skulle være havnet hos amerikanske pensionskasser.



Svindlen med udbytteskat kom for en sag sidste sommer, da Skat efter flere tip fandt ud af, at et organiseret netværk af selskaber i udlandet havde søgt om at få refunderet udbytteskat på baggrund af fiktive aktiebeholdninger og forfalsket dokumentation.



