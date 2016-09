Regeringens topskatteforslag giver mest til hovedstaden

Regeringens forslag om at nedsætte topskatteprocenten for årsindkomster op til en million kroner vil komme topskatteydere i hovedstadsområdet mere til gavn end topskatteydere i resten af landet.



Det viser beregninger fra Skatteministeriet.



En gennemsnitlig topskatteyder vil slippe 7800 kroner billigere i skat, mens den gennemsnitlige topskatteyder i hovedstaden sparer 8500 kroner, viser Skatteministeriets tal.



Mindst vil gevinsten være for topskattebetalerne i Region Syddanmark og Region Nordjylland. Her vil de i gennemsnit få en lempelse på 7100 kroner.



Tallene viser også, at mænd får mere ud af forslaget end kvinder.



En gennemsnitlig mandlig topskatteyder står til en skattelettelse på 8300 kroner, mens den gennemsnitlige kvindelige topskatteyder kan se frem til 6500 kroner med regeringens forslag.



Ifølge Skatteministeriet betaler 315.000 mænd topskat, mens der er 120.000 kvindelige topskatteydere.



Topskat er en ekstra skat på 15 procent af indkomst over cirka 470.000 kroner. Regeringen har foreslået, at ekstraskatten for indkomster mellem de cirka 470.000 kroner og en million skal sættes ned til 10 procent.



For indkomster over en million skal topskatten fortsat være 15 procent.



Den model er et af de helt store stridspunkter på Christiansborg. Liberal Alliance truer nemlig med at vælte regeringen, hvis ikke topskatten bliver sat ned med fem procentpoint for alle indkomster.



Skatteministeriet har også regnet på, hvad der vil ske, hvis LA får sine ønsker opfyldt. Så vil topskatteyderne i gennemsnit få en skattelettelse på 11.700 kroner.



Igen vil det være topskatteyderne i hovedstaden, der får den største gennemsnitlige gevinst, nemlig 14.300 kroner, mens topskatteyderne på det øvrige Sjælland står til den mindste skattelempelse på 8900 kroner.



For mandlige topskatteydere vil Liberal Alliances model i gennemsnit give en gevinst på 12.900 kroner, mens den for de kvindelige topskatteydere vil være 8500 kroner.



/ritzau/