Skat lod milliardsvindel fortsætte trods kontrol

Da Skat i juni 2015 fik et tip om, at der foregik svindel med refusion af udbytteskat, foretog Skat faktisk kontrol af området. Det oplyser skatteminister Karsten Lauritzen (V) under et samråd torsdag.Men kontrollen førte ikke til, at Skat stoppede udbetalingerne, hvor statskassen samlet set vurderes at være blevet svindlet for mindst 12,3 milliarder.I stedet fortsatte Skat udbetalingerne frem til 6. august, hvor et nyt tip endelig fik Skat til at sætte prop i hullet.Oplysningen om, at Skat rent faktisk var inde og kontrollere, om er foregik noget uldent med udbytteskatten i sommeren 2015, er nye, og de vækker undren i Folketingets skatteudvalg. For hvad har det været for en kontrol, der kunne overse så massiv svindel, spørges der. "Det koster os flere milliarder yderligere. Det er fuldstændig utroligt. Det er jo ikke fordi, man har skullet finde en enkelt svindelsag. Man har skullet finde en kæmpe bunke," siger Ane Halsboe-Jørgensen (S).Omfanget illustreres af, at der samlet set blev refunderet udbytteskat via den såkaldte blanketordning for 14 milliarder kroner i perioden 2012 til august 2015. Heraf formoder Skat nu, at de 12,3 milliarder kroner er ren svindel.Skandalen har senest kostet Skats topchef, Jesper Rønnow Simonsen, jobbet./ritzau/