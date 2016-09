30.000 unge skal diskutere politik til ungdomsfolkemøde

Relateret indhold Tilføj søgeagent Aalborg Universitet Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Aalborg Universitet

Unge skal have plads til at drømme. De skal tage stilling, og de skal deltage i samfundet.



Sådan lyder det fra Olav Hesseldahl, der er indholdschef for Ungdommens Folkemøde, der bliver afviklet for første gang med 30.000 tilmeldte torsdag og fredag i Søndermarken i København.



"Samfundet står over for et demokratisk problem, hvis de unge ikke begynder at blande sig," mener Olav Hesseldahl, der til daglig er projektchef hos Ungdomsbureauet.



Ifølge Niels-Henrik Møller Hansen, lektor ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, er danske unge nogle af dem i verden, der opleves som mest fraværende i samfundet og i politik.



"Unge i dag er kendetegnet ved, at de har en enorm stor viden, interesse i politik og i samfundet. Men de bliver opfattet stik modsat," siger lektoren, der har forsket i unges motivation for politisk deltagelse.



Ifølge ham er en af grundene til, at unge opleves som fraværende, at de er enormt fokuserede på uddannelse. Det bliver deres absolutte førsteprioritet.



Samme oplevelse har Olav Hesseldahl i sit arbejde i Ungdomsbureauet. Unge mellem 15 og 30 år er så fokuserede på at blive gode på skolebænken, at det tager fokus fra det deres engagement i samfundet. Det er et problem, mener han.



"Vi ender med at stå med en generation med høje karakterer uden reel indsigt i samfundet. På folkemødet er der plads til at få den indsigt."



"Hvis man vil engagere sig i samfundet, behøver det ikke at være i et politisk parti. Det kan også være organisationer eller lokale beslutningsinstanser," siger Olav Hesseldahl.



85 organisationer har tilmeldt sig Ungdommens Folkemøde, hvor de skal holde oplæg og workshops med de unge.



"Der er enormt mange organisationer, der har tilmeldt sig. Det er, fordi de savner, at unge melder sig ind, lyder det fra indholdschefen."



I løbet af de to dage skal unge udforske, hvad demokratisk deltagelse er gennem workshops, foredrag, samtaler og fællesskab.



Ungdommens Folkemøde er gratis og åbent for alle.



/ritzau/