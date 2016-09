Irsk regering får parlamentets støtte til Apple-kamp mod EU

Relateret indhold Artikler

Irlands regering har sent onsdag fået opbakning fra et stort flertal i landets parlament til at appellere kravet fra EU-Kommissionen, om at it-giganten Apple skal betale 13 milliarder euro tilbage i skat til den irske stat.



93 medlemmer har efter en lang debat stemt for at støtte mindretalsregeringens appel. Kun 36 stemte imod.



Det var konkurrencekommissær Margrethe Vestager, som i sidste uge meddelte, at kommissionen kræver efterbetaling fra Apple, fordi selskabet i årevis havde betalt alt for lidt i skat af sit overskud.



Men ifølge den irske regering har Apple ikke fået særligt favorable vilkår, og landet er ikke et skattely for store, amerikanske virksomheder.



"Det billede som EU-Kommissionen i sin beslutning tegner af Irland, som et land der er parat til at se stort på loven for at opnå en unfair fordel, kunne ikke være mere skadelig og længere væk fra sandheden," siger Irlands premierminister, Enda Kenny, i parlamentet.



Afgørelsen fra EU har sat Irland i et dilemma. På den ene side kan afgørelsen give statskassen et enormt boost på næsten 100 milliarder kroner. Det er nok til at finansiere hele det irske sundhedsvæsen i et år.



På den anden side ønsker regeringen ikke at skræmme de mange amerikanske selskaber, der har valgt Irland som hovedkvarter i Europa, væk.



Apples topchef, Tim Cook, har tidligere sagt, at han er overbevist om, at EU-Kommissionens afgørelse vil blive forkastet ved en appelsag.



Han har kaldt beslutningen for "politisk lort".



Selskabsskatten i Irland er på 12,5 procent. Men ifølge EU-Kommissionen har Apple betalt helt ned til 0,005 procent i skat af sit overskud.



/ritzau/