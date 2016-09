Obama møder filippinsk præsident trods horeunge-kommentar

USA's præsident, Barack Obama, fandt onsdag tid til et kortvarigt møde med den filippinske præsident, Rodrigo Duterte.



Det bekræfter talsmænd fra begge regeringer, blot få dage efter at Duterte kaldte USA's præsident for en "horeunge".



Mødet fandt sted inden en middag under Asean-topmødet i Laos, oplyser talsmænd fra begge regeringer ifølge AFP.



"De mødtes i et venteværelse og var de sidste, der forlod rummet," forklarer Filippinernes udenrigsminister, Perfecto Yasay.



I en kortfattet pressemeddelelse fra Det Hvide Hus bekræfter amerikanerne mødet mellem de to.



"Obama havde en kort diskussion med præsident Duterte inden Asean-gallamiddagen i ledernes venteværelse. Mødet bestod af høflighedsfraser mellem de to," lyder det.



Barack Obama havde inden gallamiddagen aflyst et møde med Rodrigo Duterte, der skulle have fundet sted tirsdag.



Aflysningen kom efter en usædvanligt udiplomatisk kritik fra den filippinske leder mod den amerikanske præsident.



Den filippinske præsident var utilfreds med, at Barack Obama ville diskutere Dutertes kamp mod kriminelle i Filippinerne – en kamp der har kostet 3000 menneskeliv på lidt over to måneder.



"Du skal være respektfuld og ikke bare fyre spørgsmål af. Din horeunge, jeg vil forbande dig i det forum," sagde Duterte inden afrejsen til Asean-topmødet.



Barack Obama reagerede ved at kalde Rodrigo Duterte en "farverig figur" og aflyste kort efter mødet med den filippinske præsident.



Det fik den filippinske delegation på retræte, og hurtigt måtte præsident Duterte undskylde sine kommentarer.



"Han fortryder, at hans bemærkninger til pressen har skabt så meget kontrovers. Han udtrykker sin dybe agtelse og samhørighed med præsident Obama og det varige partnerskab mellem vore lande," lød det i en pressemeddelelse tirsdag.



/ritzau/