Skat køber oplysninger om danskere fra Panama Papers

Skat har fået lov at købe lækkede skatteoplysninger fra de såkaldte Panama Papers om danske skatteydere, der har penge i skattely.



Det skriver Politiken og DR.



Sidstnævnte er kommet i besiddelse af en skriftlig orientering til Folketingets skatteudvalg, der sammen med skatteminister Karsten Lauritzen (V) har givet det grønne lys.



Der er tale om oplysninger fra 320 danske sager. De vedrører mellem 500 og 600 skatteydere, lyder det i orienteringen til skatteudvalget.



Skiftende skatteministre har tidligere afvist at købe lækkede skatteoplysninger.



"Jeg mener, vi skal være meget varsomme med at gøre dette," siger skatteministeren til Politiken.



"Men jeg har vurderet kvaliteten af det materiale, vi kan få, og den betydelige offentlige og politiske debat, som Panama Papers har skabt, og i det lys fundet det rigtigst og klogest at købe materialet og forfølge de danskere, som ikke har betalt den skat, de skulle," tilføjer Karsten Lauritzen.



Tilbuddet stammer fra en anonym kilde. Vedkommende får angiveligt et engangsbeløb i millionklassen, skriver Politiken.



Det er dog uklart, præcist hvor meget Skat skal betale for de opsigtsvækkende oplysninger, der er af stor interesse for danske myndigheder.



"Skat har allerede gennemgået en stikprøve af dele af datamaterialet, som man har modtaget uden at betale for."



"På den baggrund er det Skats vurdering, at oplysningerne er tilstrækkeligt relevante og valide til, at der kan indledes skattemæssige undersøgelser af en række af de selskaber og personer, som optræder i materialet," står der i orienteringen.



Skat håber at have dokumenterne i hænde inden udgangen af september.



De såkaldte Panama Papers består af 11,5 millioner dokumenter. De blev lækket fra advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama til journalister verden over.



Dokumenterne indeholder blandt andet oplysninger om hemmelige konti i skattely.



