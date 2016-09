Hjort nægter at udstikke garantier om boligskatten

Relateret indhold Artikler

Skal boligskattestoppet fortsætte efter 2020? Spørgsmålet er enkelt, men svaret ikke ligetil, når det kommer fra finansminister Claus Hjort Frederiksen (V).



Under Folketingets knap ti timer lange debat om regeringens finanslov blev han utallige gange afkrævet svar på, om regeringen agter at fortsætte boligskattestoppet efter 2020.



"Det er regeringens agt at reducere de samlede boligskatter. Detaljerne vil fremkomme senere, når vi fremlægger vores forslag," lød finansministerens første svar.



"Når jeg ikke kaster mig ud i at udstikke garantier til højre og venstre, skyldes det, at vi skal se det samlede vurderingssystem først."



Skatteministeriets embedsmænd arbejder på et nyt system til vurdering af ejendomme - et system, der skal afløse det nuværende fejlbehæftede system.



Regeringen har afsat 24 milliarder kroner i sin helhedsplan til "tryghed til boligejerne" frem til 2025.



Pengene skal dels gå til tilbagebetaling til de boligejere, der historisk har betalt for meget i ejendomsskat på grund af forkerte vurderinger.



Og dels skal de sikre "tryghed for boligejerne" ved overgangen til det nye ejendomsvurderingssystem, der er på vej. Hvad det konkret indbefatter vil regeringen endnu ikke lægge sig fast på.



Under sidste års valgkamp bebudede Venstre ellers, at partiet vil forlænge skattestoppet for boligejere frem til 2025.



Adspurgt om finansministeren kan love, at ingen kommer til at betale mere i ejendomsskat, lyder svaret:



"Jeg tror, at jeg vil afholde mig fra at udstikke garantier."



"Jeg kan ikke garantere, at ingen - ingen - kommer til at betale mere i boligskat."



Under tirsdagens debat slog Socialdemokraterne fast, at de gerne ser, at ejendomsværdiskatten ikke skal stige frem til 2025.



Skattestoppet blev indført under Venstre-statsministeren Anders Fogh Rasmussen i 2001. Det vil koste 3,9 milliarder kroner at forlænge skattestoppet fra 2020 til 2025.



/ritzau/