Trump presser sig foran Clinton i ny måling

Republikanernes præsidentkandidat, Donald Trump, overhaler i en ny meningsmåling sin demokratiske rival, Hillary Clinton.



Den landsdækkende måling, der er foretaget for tv-stationen CNN, giver Trump en vælgeropbakning på 45 pct. mod 43 pct. til Clinton.



Dermed har Trump ædt sig ind på Clintons forspring på otte procentpoint, som hun havde i starten af august, efter at Det Demokratiske Parti havde holdt sit konvent.



Målingen afslører også, at der er store forskelle på, hvilke af USA's vælgere de to præsidentkandidater appellerer til.



Kvindelige vælgere foretrækker Clinton med en overvægt på 53 pct. og 38 til Trump. Spørger man USA's mandlige vælgere siger 54 pct., at de vil stemme på den republikanske kandidat, mens 32 pct. foretrækker den tidligere udenrigsminister.



Blandt den yngste halvdel af vælgerne - dem under 45 år - er Clinton favorit. I denne vælgergruppe siger 54 pct., at de vil stemme på hende, mens Trump kan regne med opbakning fra 29 pct. af de unge.



Næsten fire ud af fem sorte eller farvede vælgere foretrækker at se Clinton på præsidentposten efter valget i november.



CNN's meningsmåling er ikke den eneste, der viser stort set dødt løb mellem de Trump og Clinton.



Det samme gør de seneste målinger, der er publiceret i LA Times og IBD. De resterende større målinger giver Clinton et forspring på helt op mod syv procentpoint, viser en oversigt på websitet Real Clear Politics.



/ritzau/AFP