Venstre: Skattestop har ikke givet boligejerne tryghed

"Skattestoppet har ikke givet den tryghed, som man har forventet, at det skulle give."



Det siger Venstres finansordfører Jacob Jensen på et spørgsmål fra De Radikales skatteordfører Martin Lidegaard om, hvorvidt Venstre er enige med Dansk Folkeparti i, at tiden er løbet fra skattestoppet på boliger.



Skattestoppet blev indført i 2001 af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V), der gjorde det til en urokkelig del af den daværende VK-regerings politik.



Anders Fogh Rasmussens primære begrundelse for skattestoppet var, at det skulle give boligejerne tryghed.



Af regeringens 2025-plan fremgår det, at der er ikke sat én eneste krone af til at fortsætte skattestoppet på boliger efter 2020.



Martin Lidegaard spurgte desuden Jacob Jensen, om Venstre ville sige om tiden var løbet fra skattestoppet. Her svarede Jacob Jensen:



"Jeg kan sige så meget, at vi ikke har nogen interesse i at kræve flere penge op i boligskatter, men vi har en interesse i at lave et mere retfærdigt system."