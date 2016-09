De Radikale vil lade firmaer hyre udlændinge til job

De Radikale vil slå to fluer med ét smæk.



Virksomheder må søge udenlandske eksperter til ledige job. Det skal skaffe penge, så fattige danskere ikke forarmes. Med forslaget kan regeringens såkaldte "fattigdomsydelser" fjernes.



Det foreslår De Radikales leder, Morten Østergaard. Folketinget førstebehandler tirsdag næste års finanslov og regeringens 2025-plan.



- Vi er dybt bekymrede over alle de fattige familier i Danmark. De modtager brev om, at deres kontanthjælp sænkes. Derfor afsætter vi halvanden milliarder kroner til at afskaffe kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen siger Morten Østergaard.



Han indrømmer, at forslaget skal anspore fattige til at arbejde mere. Men det er imod De Radikales holdning, fastslår han.



- Man bringer tusinder af familier i fattigdom for en meget beskeden effekt på beskæftigelsen, mener Morten Østergaard.



Hver tredje danske virksomhed mangler arbejdskraft, viser DIs rundspørge hos virksomhederne. De Radikale lover, at virksomheder kan søge eksperter i udlandet efter en måneds forgæves jobjagt i Danmark. Det skal ske på danske vilkår, siger han.



- Det er lettere at løse virksomhedernes problem ved at hyre nogle udlændinge, som betaler skat direkte til statskassen, end at finansiere vor fælles velfærd ved at gå ind i børneværelserne hos de allerfattigste, siger Morten Østergaard.



Han anerkender, at det er et paradoks, at over 100.000 danskere får kontanthjælp og dagpenge. Imens arbejder over 100.000 ofte lavtlønnede udlændinge i Danmark.



De Radikale vil hæve ejendomsværdiskatten fra 2020 og i 2025 lade danskere gå på folkepension som 68-årige.



- Hvis man går ind for, at fattigdomsydelser skal afskaffes, så skal man finansiere det, siger Morten Østergaard.



/ritzau/