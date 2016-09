Skats fogeder begår fejl på stribe når de inddriver gæld

Skats pantefogeder begår fejl i næsten hver femte sag, hvor Skats udsendte medarbejder dukker op hos en skyldner for at inddrive gælden ved en såkaldt udlægsforretning.



Det viser Berlingskes aktindsigt i Skats interne kontrolrapporter om pantefogedernes arbejde siden 2014.



"Der er tale om mange og meget alvorlige typer af fejl. Det tyder på, at der er et dybereliggende problem med borgernes retssikkerhed på området," siger Lisbeth Pedersen, skatteadvokat og ekstern lektor i skatteret ved Københavns Universitet.



Hun har gennemgået materialet.



"Almindelige mennesker har sjældent mulighed for at opdage, om pantefogeden overholder reglerne, for det er kompliceret jura," siger hun til avisen.



De mest alvorlige, gennemgående fejl er, at pantefogederne kommer til at opgøre værdien af udlæggene forkert eller foretager udlæg for krav, der faktisk er forældede.



Det er langtfra første gang, at Skat får kritik for problemer med inddrivelsen af gæld. It-systemet EFI blev lukket sidste efterår, da det kom frem, at det inddrev gæld på et ulovligt grundlag.



Men fogedernes fejl er et hidtil ubeskrevet blad i fortællingen om krisen i Skat, hvor regeringen netop har bebudet en milliarddyr genopretningsplan. Skandalen kulminerede med Jesper Rønnow Simonsens fyring som direktør for Skat for halvanden uge siden.



Underdirektør i Skat Jørgen Rasmussen mener ikke, at antallet af fejl er tilfredsstillende. Ifølge ham skærpes Skats egenkontroller, når der opdages særlige problemer.



"Så sørger vi for meget hurtigt at styrke kontrollen med disse sager og få kommunikeret ud til pantefogederne, at de skal være opmærksomme. Desuden undersøger vi også bagudrettet, om der er flere fejl," siger han.



/ritzau/