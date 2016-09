De lavestlønnede danskere vil få den største skattelettelse målt i procent, fortalte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han fremlagde regeringens 2025-plan i sidste uge.



Det regnestykke sætter Socialdemokraterne dog spørgsmålstegn ved. Partiet kalder derfor Lars Løkke Rasmussen (V) og skatteminister Karsten Lauritzen (V) i samråd, fortæller Socialdemokraternes skatteordfører, Jesper Petersen.



- De sidste par dage er det væltet ud af skabene med eksempler på, at Løkke og hans ministre har en uhæmmet kreativ omgang med tallene i forhold til, hvad danskere med lave indkomster får ud af regeringens skattereform.



- Grænsende til det decideret manipulerende, mener ordføreren.



Både Jyllands-Posten og Ekstra Bladet har kigget regeringens beregninger igennem og sætter ligeledes tvivl ved regnemetoderne i 2025-planen.



Ifølge Jyllands-Posten vil en ufaglært kassedames indkomst efter skat vokse med 3,2 procent, mens direktørens vil vokse med 3,7 procent.



Men sådan har regeringen ikke solgt 2025-planen. Den har i stedet udregnet, hvad kassedamens skattelettelse på 4700 kroner udgør i forhold til hendes samlede skattebetaling i dag på cirka 63.900 kroner. Det svarer til syv procent.



Men det er ikke en retvisende måde at regne på, har Bo Sandemann, økonomiprofessor ved Aarhus Universitet, tidligere sagt til Jyllands-Posten. Han påpeger, at en skattereform bør vurderes efter, hvad lønmodtagere har udbetalt efter skat.



Jesper Petersen mener, at Lars Løkke Rasmussen samtidig modsiger, hvad han har sagt i valgkampen.



- Udspillet er stik modsat det, Løkke sagde i valgkampen om, at det var lavtlønnede danskere som kassedamen og sosu'en, som skulle have de største skattelettelser.



- Resultatet af regeringens plan er, at højtlønnede danskere får over 25.000 kroner om året i skattelettelse, mens skraldemanden, kassedamen og pædagogen får et langt mindre beløb, siger Jesper Petersen.



Skatteminister Karsten Lauritzen forsvarer dog regeringens beregninger i en skriftlig kommentar til Jyllands-Posten.



- Som med de fleste andre regnestykker kan man selvfølgelig stille det op på forskellige måder.



- Hvis man ser på den samlede gevinst i forhold til skattebetalingen, får en ufaglært butiksansat den største lettelse i procent. Det, mener vi, giver et retvisende billede af reformen. Og det har vi så lagt åbent frem i udspillet, udtaler skatteministeren.



/ritzau/