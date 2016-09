Venstre får løftet pegefinger fra vælgerne efter 2025-plan

Relateret indhold Tilføj søgeagent Venstre

Spekulationer om valg har svirret i luften både før og efter lanceringen af den længe ventede 2025-plan, der skal sætte den økonomiske kurs for Danmark det næste årti.



Ifølge en ny meningsmåling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau, står Venstre til at gå tilbage, hvis der var folketingsvalg i morgen.



Således står Venstre til blot 16,9 procent af stemmerne mod 19,5 procent af stemmerne ved valget sidste sommer.



Regeringspartiet er gået 0,6 procentpoint tilbage siden den seneste måling fra slutningen af august, hvilket dog er inden for den statistiske usikkerhed.



Socialdemokraterne går frem



Det største oppositionsparti, Socialdemokraterne, er gået 0,9 procentpoint frem til 26,9 siden målingen i august.



Det betyder, at rød blok med 90 mandater står til at vinde valget mod blå bloks 85 mandater, hvis vælgerne skulle afgive stemme i morgen.



Vurderingen blandt politiske kommentatorer er, at planen kan bruges som valgoplæg, hvis regeringen ikke kan få partierne til at enes om den meget omfattende plan.



2025-planens store politiske problemer ligger i lavere topskat, mindre SU, regning til husejerne, højere pensionsalder og strammere udlændingepolitik.



/ritzau/