Kommunerne roses for at lytte til erhvervslivets ønsker

Kommunerne har oppet sig med hensyn til at give erhvervslivet de bedst mulige forhold at drive virksomhed under.



Det viser Dansk Industris undersøgelse Lokalt Erhvervsklima, hvor man for syvende år i træk har taget pulsen på kommunernes erhvervsindsats.



Seks ud af 10 virksomheder landet over betegner deres kommune som erhvervsvenlig, og det er ny rekord.



"I kommuner med vækst og arbejdspladser er der bedre råd til velfærd som for eksempel nye smartboards i skolerne, omfartsveje, råd til bedre mad i dagsinstitutionerne og omsorg til de ældre på plejecentrene."



"Derfor er det utroligt positivt at se, at flere og flere kommuner har fået øjnene op for den gode cirkel, der bliver skabt, når erhvervslivet blomstrer," siger en tilfreds direktør for Dansk Industri, Karsten Dybvad.



Undersøgelsen viser dog også, at der fortsat er noget, der kan forbedres. Bedre trafikforhold i form af bedre offentlig transport, lettere adgang til motorveje og flere parkeringspladser ligger højt på virksomhedernes ønskesedler.



Og så ser virksomhederne gerne, at kommunerne optrapper indsatsen med at skaffe nye medarbejdere.



"Jobcentrene kan gøre meget for at hjælpe virksomhederne med at tiltrække de rette medarbejdere, blandt andet bør de i højere grad samarbejde med de lokale virksomheder og arbejde sammen på tværs af kommunegrænserne," siger Karsten Dybvad.



Erhvervsklimaet i de 96 kommuner - Læsø og Fanø er ikke med - måles ud fra i alt 44 indikatorer, hvor af halvdelen stammer fra Danmarks Statistik, mens de øvrige stammer fra en spørgeskemaundersøgelse, som 7299 virksomheder har deltaget i.



Ikast-Brande Kommune scorer for sjette gang af syv mulige højest sammenlagt, efterfulgt af Hedensted, Skanderborg og Herning.



Odsherred ligger sidst blandt de 96 kommuner, mens København ryger fra en plads som nummer 85 ned på næstsidstepladsen.



/ritzau/