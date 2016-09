Ikast tager førstepladsen i ny erhvervsklima undersøgelse - København dumper

Ikast-Brande Kommune har Danmarks bedste erhvervsklima.Det fremgår af en ny undersøgelse fra Dansk Industri, der står bag kåringen af årets erhvervskommune. Det er ikke mindre end sjette gang, den jyske kommune topper listen.Ifølge DI’s adm. direktør Karsten Dybvad er det langt fra tilfældigt, at Ikast-Brande Kommune lægger sig i spidsen endnu engang."De er utroligt dygtige og meget servicemindede i Ikast-Brande Kommune", siger han.I undersøgelsen har 7.299 virksomheder fra 96 af landets 98 kommuner vurderet deres kommunes erhvervsvenlighed.De har taget stilling til kommunens infrastruktur, dialogen med politikerne, adgangen til kvalificeret arbejdskraft, kommunens skatter og gebyrer, samt hvor hurtigt og kompetent ensagsbehandling, de oplever.Virksomheder over hele landet er generelt blevet mere tilfredse med deres kommuners erhvervsklima, end de tidligere har været.Tilfredsheden er dog steget mest i de kommuner, der befinder sig længst væk fra de store byer.Derfor finder man også Københavns Kommune langt nede på listen, hvor den flopper med en placering næstnederst. Kun Odsherred er lavere placeret.Karsten Dybvad mener, at der er mange årsager til, at de store byer har sværere ved at hente topplaceringer på listen.“Det kan være sværere at nå ud i alle led i kommunen. Det gælder både i forhold til at blive mere servicemindede og at få sagsbehandstiderne ned. De er typisk også højere beskattet i København, og der er også gerne større trængselsproblemer i de store byer,” siger Karsten Dybvad.Ifølge Karsten Dybvad er nogle af udfordringerne, at det er blevet sværere at rekruttere højtuddannet arbejdskraft, ligesom de lange sagsbehandlingstider er et problem.Tilgengæld scorer København højt i forhold til tilfredsheden med den kollektive trafik.Karsten Dybvad påpeger, at den vandring, der sker fra de mindre byer ind mod store byer som København, tvinger de byer, der er udfordret på befolkningstal, til at gøre en ekstraordinær stor indsats for at erhvervsvenligheden stiger. Det er således det, der kommer til udtryk i undersøgelsen.Han oplever dog stadig, at man i samtlige kommuner gør sig meget umage for at øge erhvervsvenligheden."Det tager bare længere tid i de store kommuner at få drejet hele servicekonceptet ind," siger han.Det er syvende gang, Dansk Industri står bag undersøgelsen.Du kan se hele listen med de 96 kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, her