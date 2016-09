Verdensøkonomien er truet af stigende protektionisme og et oppustet låne- og gældsmarked, siger Kinas præsident, Xi Jinping, i sin åbningstale ved G20-topmødet i byen Hangzhou.De 20 lande, der er samlet i Kina til det to dage lange topmøde, repræsenterer de 20 største økonomier i verden.Den globale økonomi befinder sig ved en kritisk korsvej, sagde Xi og henviste til overkapacitet i produktionssektoren, usikkerhed på de finansielle markeder, langsommere udvikling i handlen og færre investeringer. "Det, der drev væksten i de tidligere runder af teknologisk fremskridt, er gradvist aftagende, mens en ny runde med teknologisk og industriel revolution endnu mangler at få fremdrift," lød hans analyse.Xis advarsel om verdensøkonomien kommer, efter han har haft et separat møde med Barack Obama. Det var uhyre produktivt, sagde en amerikanske præsident.Men det har ikke bragt parterne tættere på en løsning af de militære spændinger i Det Sydkinesiske Hav. Her opruster Kina på en række små øer, som andre lande i regionen gør krav på.Lørdag gik USA og Kina ud i fællesskab og gav den endelige godkendelse af klimaaftalen fra Paris i december sidste år. Den skal sikre, at den globale temperatur ikke stiger med mere end to grader i forhold til tiden før industrialiseringen.Blandt deltagerne på topmødet i Hangzhou er USA's præsident, Barack Obama, Ruslands præsident, Vladimir Putin, Indiens premierminister, Narendra Modi, Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, Frankrigs præsident, François Hollande, og Storbritanniens nye premierminister, Theresa May./ritzau/Reuters